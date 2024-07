F1 | Jordan sulla questione Newey: “Chiusura a Ferrari? Ricostruzioni imprecise e fantasiose”

F1 Jordan Newey – Al contrario delle dichiarazioni rilasciate da David Coulthard pochi giorni fa, dove di fatto sanciva la definitiva chiusura della trattativa tra Adrian Newey e la Ferrari, Eddie Jordan non ha voluto alcuna porta in merito al futuro del tecnico inglese pronto a salutare la Red Bull dopo ben vent’anni di collaborazione.

Intervistato dalla stampa britannica a Spa, teatro dell’ultimo Gran Premio del Belgio, lo scozzese ha tenuto in ballo tutte le squadre per l’ultima avventura professionale del classe ’58, nativo di Stratford-upon-Avon, precisando come quest’ultimo, ad oggi, stia ancora valutando che progetto “sposare” a partire dal 2025.

Aston Martin, al contrario di quanto avveniva fino a qualche mese fa e grazie all-in giocato da Lawrence Stroll, appare la favorita alla corsa di uno dei tecnici più geniali e vincenti della storia moderna della Formula 1, ma non vanno escluse le strade che portano a Ferrari, appunto, McLaren e Williams.

Jordan e la questione Newey

“Le ultime ricostruzioni della stampa sono imprecise e fantasiose. Newey è ancora nel pieno del processo decisionale e in questo momento sta sfruttando il tempo libero per divertirsi e vivere esperienze che gli erano state in precedenza precluse per gli impegni professionali. Ad ogni modo, l’unica strada che Adrian non seguirà per il futuro, è la Red Bull. E’ ormai troppo tardi per proporgli un nuovo contratto e fargli cambiare idea, trattenendolo così a Milton Keynes”.