Formula 1 | Mercedes, Wolff spera nella rimonta di Hamilton

Le qualifiche del Gran Premio d’Olanda sono state dolci e amare per la Mercedes. George Russell ha conquistato un’ottima terza posizione, e quindi partirà dalla seconda fila davanti al sorprendente Albon. E’ andata invece malissimo a Lewis Hamilton, fuori addirittura in Q2 e tredicesimo in classifica. Il sette volte campione del mondo inglese ha lamentato scarsa fiducia con la W14 a partire già dalla seconda sessione di prove libere di venerdì. Evidentemente alcune modifiche hanno aiutato più il suo compagno di squadra. La gara è lunga, ma a Zandvoort è complicatissimo rimontare, e solo il maltempo potrebbe scombussolare la questione in maniera netta.

“E’ stata una sessione impegnativa – ha ammesso Toto Wolff, team principal della Mercedes dopo le qualifiche. Sappiamo che la nostra macchina non è così forte quando si tratta di scaldare le gomme sul bagnato e anche sull’asciutto. Questo significa che dobbiamo mettere insieme i minimi dettagli e oggi è stato difficile. George ha ottenuto il massimo conquistando la seconda fila, quindi spero che possa lottare per il podio. Lewis sembrava ostacolato in ogni giro cronometrato, compreso quello più veloce da lui ottenuto, ma non aveva la piena fiducia nella vettura. Analizzeremo i motivi ma sappiamo di poter essere più competitivi delle vetture che gli stanno attorno, quindi spero di vederlo rimontare. Giornata dai due volti, possiamo prendere aspetti positivi dalla terza posizione e costruire qualcosa da lì”.