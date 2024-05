F1 | Racing Bulls, Ricciardo è tornato: “Mi sento alla grande”

Miami – Daniel Ricciardo conquista una strepitosa quarta posizione nella Sprint Race di Miami! Già in Cina, dopo il cambio di telaio sulla sua VCARB01, Daniel sembrava aver ritrovato quel qualcosa in più, restando davanti al compagno di squadra Yuki Tsunoda. A Miami, invece, Ricciardo sembra essere tornato quello dei giorni della Red Bull, ed infatti l’australiano sembra guidare una nuova vettura e conquista così la seconda fila. Un risultato così mancava, per Ricciardo, da Monza 2021, dove conquistò la seconda posizione – e da li vinse poi la gara con la McLaren.

Ricciardo: “Ho toccato il muro due volte”

“Oggi mi sento alla grande, ho una buona fiducia nella macchina e la seconda fila è fantastica! Il team ha portato degli aggiornamenti nelle ultime gare e nella scorsa gara in Cina ha sostituito il mio telaio, portando qui a Miami anche un nuovo fondo. Sembra che le cose stiano cambiando e sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto insieme oggi – ammette l’australiano – sin dalla SQ1 abbiamo fatto una buona sessione, anche se ho commesso un errore nel primo giro e ci stavamo mettendo sotto pressione. Poi sono riuscito a farne uno migliore che ci ha permesso di passare alla SQ2. Sono un po’ sorpreso della P4 con il mio giro, perché mi aspettavo di essere molto più veloce con la mescola morbida. Invece proprio le morbide non hanno fatto molta differenza rispetto alle medie. Ho toccato il muro due volte; ho detto al team che stavo provando a fare il massimo. Vedremo cosa succederà nella gara Sprint, ma è molto meglio essere nelle prime file. Questo potrà sicuramente aiutare a rimanere fuori dai guai nella prima fase della gara. Mi piacerebbe fare qualche punto domani”.

Tsunoda: “La strategia non ha funzionato”

Sensazioni e risultati diversi dall’altro lato del box: Tsunoda riesce ad entrare in Q2, ma abortisce il giro rientrando ai box. Scatterà dalla quindicesima posizione.

“La SQ1 è andata bene e la macchina c’era, ma alla fine non siamo riusciti a massimizzare le nostre performance. Abbiamo provato con un solo giro push, ma non ha funzionato. Tra l’altro, non sono riuscito a mettere tutto insieme come avrei dovuto. Col senno di poi, forse fare due giri push sarebbe stato meglio per noi, ma il ritmo mostrato dalla vettura mi dà fiducia per il resto del weekend”.