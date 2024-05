F1 | Red Bull, Horner ammette: “Non eravamo i più veloci in pista”

Miami – Ottime premesse per la Red Bull di Christian Horner a Miami. Il team principal continua sulla linea dei suoi piloti, ribadendo che la RB20 non fosse effettivamente la vettura più veloce sul circuito della Florida. Lo stesso Perez, terzo, ha alluso alla forte velocità delle McLaren, che hanno però faticato nel Q3 con la soft. Anche la RB20 non ha brillato con la mescola più morbida, ed è evidente la sorpresa di Verstappen nel conquistare la pole. Mentre tutto, fuori dalla pista, sembra andar contro Christian Horner – prima lo scandalo sessuale, ora l’addio di Newey e i rumors sull’addio di Verstappen – la pista continua a parlare a suo favore.

“E’ stata una buona qualifica per noi; per un attimo, in Q2, sembrava che non fossimo i più forti in pista. Il vento ha giocato un ruolo cruciale, ma credo che entrambi i piloti abbiano fatto un gran lavoro classificandosi primo e terzo, oltre le aspettative. La sorpresa di Max era evidente, perché non sentiva che quel giro fosse abbastanza buono da guadagnare la pole, ma è evidente che tutti hanno faticato in queste condizioni. Alla fine ci è andata bene, ma c’è ancora molto lavoro da fare”.