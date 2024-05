Ferrari | GP Miami, Leclerc: “Domenica possiamo vincere!”

Non si nasconde Charles Leclerc, che al termine delle qualifiche Sprint di ieri, nelle quali è arrivato secondo ha parlato anche di chance di vittoria per quanto concerne la gara principale, quella di domani. Intanto massima concentrazione sulla Sprint Race di oggi, nella quale partirà in prima fila al fianco di Max Verstappen. Dopo il disastro nelle libere, il monegasco della Ferrari ha trovato subito il feeling con la sua monoposto, cosa che invece non è riuscita a Sainz, soltanto quinto e ben lontano dai tempi del compagno di squadra, staccato di quattro decimi.

“Sono soddisfatto della mia qualifica perché vedo che il lavoro fatto nelle ultime settimane a livello di preparazione gomme sta pagando – ha detto Leclerc. È stata una sessione molto intensa: con un solo giro lanciato percorso nelle libere non mi restava che andare subito al massimo, e mi sono sentito immediatamente a mio agio con la monoposto. Non abbiamo idee molto precise sul nostro ritmo gara, ma domani nella Sprint Race daremo tutto. Speriamo in un buon risultato e di avvicinarci così alla gara di domenica con buone chance per vincere”.

“Per me non è stato un gran venerdì – ha dichiarato Sainz. Ho faticato nella Sprint Qualifying, perché non ho avuto lo stesso feeling con la macchina che avevo nelle prove libere. Nonostante questo il giro lanciato con le gomme Soft stava andando bene, finché alla curva 17 ho commesso l’errore che mi ha impedito di fare meglio del quinto tempo. Domani proverò a recuperare nella Sprint Race, e dopo la corsa potremo lavorare ancora un po’ sulla monoposto per fare meglio nelle qualifiche e nel Gran Premio di domenica”.