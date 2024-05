F1 | McLaren, Piastri si prende la terza fila nella Sprint Race di Miami

La McLaren sperava certamente in un risultato diverso nelle qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami. La MCL38 migliore è stata, un po’ inaspettatamente quella di Oscar Piastri. Non scriviamo questo per le qualità indiscusse del pilota, ma perché la monoposto non è completamente aggiornata, mentre quella di Norris ha già ricevuto tutto il pacchetto completo già per questo weekend di gara. L’inglese però ha commesso troppi errori, ma anche il giovane compagno di squadra non è sembrato a suo agio con le gomme soft. Nella Sprint Race di oggi, quindi, ci aspettiamo una rimonta da parte di entrambi.

“Tutto sommato la sesta posizione non è male – ha detto Piastri. Avrei potuto fare qualcosa di più con le soft, ma è comunque un buon punto di partenza per la Sprint. Penso che alcune vetture siano un po’ fuori fase, quindi sarà interessante vedere cosa riusciremo a fare, dato che la nostra vettura sembra veloce. Anche senza il pacchetto di aggiornamento completo abbiamo fatto un passo in avanti, quindi ringrazio il team per avermi portato fino a questo punto”.