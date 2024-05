F1 | Sauber, Bottas: “La McLaren mi ha buttato fuori pista” 

Miami – Venerdì difficile in casa Sauber: la Sprint Qualifying di Zhou Guanyu e Valtteri Bottas termina con il Q1. I due conquistano rispettivamente la diciassettesima e diciottesima posizione; il finlandese, però, scatterà dall’ultima posizione a seguito della penalità di tre posizione riportata a causa dell’incidente con la McLaren di Oscar Piastri. Le due Sauber hanno faticato con l’aderenza e nemmeno un completo stravolgimento del set-up ha aiutato i due piloti nel farsi strada in classifica. La Sprint sarà una opportunità per studiare la vettura e il passo gara: l’obiettivo è arrivare pronti alla qualifica per cercare di salvare le sorti della gara.

Bottas: “La McLaren mi ha buttato fuori pista”

“Quella di oggi è stata una giornata difficile. Abbiamo apportato dei grossi cambiamenti al set-up dopo le libere e la vettura sembra diversa; anche la pista, però, è cambiata e sembrava ci mancasse aderenza. In più siamo rimasti bloccati nel traffico durante il mio giro lanciato. Sono andato fuori pista dopo un incontro ravvicinato con la McLaren di Piastri e le gomme non sono più rientrate in temperatura. Le posizioni di partenza per la Sprint non saranno ideali, ma possiamo comunque imparare molto sulla vettura, sperando di poterci riprovare in gara”.

Zhou: “Non siamo riusciti a trovare il giusto assetto”

“Sfortunatamente non è andata come ci aspettavamo. Non eravamo soddisfatti nelle FP1 e non siamo riusciti a trovare il giusto assetto per la qualifica. Ho faticato con l’aderenza e questo non mi ha reso le cose facili. Dobbiamo arrivare alla radice del problema: la Sprint sarà una opportunità per studiare il nostro passo gara e sono sicuro che riusciremo a riprenderci prima delle qualifiche, magari migliorando le nostre performance”.