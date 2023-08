Formula 1 | Perez, obiettivo podio a Zandvoort

Formula 1 GP Olanda Perez – Obiettivo podio per Checo Perez nel prossimo Gran Premio d’Olanda, 14° prova del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo la settima posizione ottenuta nelle qualifiche di ieri, a causa di una strategia non perfetta in Q3, il messicano punta a riscattarsi nella corsa di questo pomeriggio, anche grazie all’ottimo passo mostrato dalla RB19 nelle prove libere del venerdì

“Le condizioni si sono rivelate molto difficili fin dalla Q1”, ha affermato il messicano. “Credo che alla fine non abbiamo scelto la strategia migliore con il doppio giro di lancio. Ma è sempre più semplice capire la strategia a posteriori e avendo tutti i dati tra le mani. Non ci resta che dimenticarci tutto ciò e pensare alla gara. La nostra vettura è molto competitiva, soprattutto in gara, e quindi l’obiettivo è quello di risalire verso le zone del podio. In queste condizioni si può fare molto bene o molto male e credo che oggi non abbiamo fatto bene. Non c’è nulla da aggiungere al riguardo, se non assicurarci che domani saremo in grado di avere una macchina forte”.

