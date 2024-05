F1 | Haas, Hulkenberg in Q3 nelle qualifiche Sprint: “Ho trovato un buon assetto”

Ancora una volta la Haas si conferma una buona macchina. Nico Hulkenberg ha conquistato la quinta fila nelle qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami, e oggi partirà quindi dalla decima posizione nella mini gara del sabato. Approfittando della debacle Mercedes, la squadra americana continua a raccogliere qualcosina, ma bisognerà vedere se oggi riuscirà ad andare a punti, cosa molto difficile considerando che verranno assegnati dalla prima all’ottava posizione. Non è andata bene allo stesso modo, invece, a Kevin Magnussen, solo quattordicesimo.

“Nelle libere non mi sentivo a mio agio con la macchina, proprio per nulla – ammette Hulkenberg. A volte però un piccolissimo dettaglio fa la differenza e siamo riusciti ad avere un buon set-up per il pomeriggio. E’ complicato con il format della Sprint, avendo una sola sessione di prove, siamo stati un po’ fortunati perché stavo per uscire in SQ1, non avendo fatto un gran giro, mentre in SQ2 sono andato bene. Ho utilizzato soft usate nell’ultima parte delle qualifiche Sprint, quindi non potevo fare di più”.

“Avevo un ottimo ritmo, l’ho dimostrato in SQ1, poi però non sono riuscito a fare un buon giro nella seconda sessione di qualifiche – ha detto Magnussen. E’ andata male in curva 7, frenando troppo tardi e non sono riuscito a raggiungere il punto di corda, quindi addio giro. Nel primo tentativo invece c’era traffico, ma il ritmo della vettura è buono. Vedremo cosa accadrà nella Sprint, perché penso che sarò in grado di rimontare”.