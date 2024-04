F1 | L’ammissione di Alonso: “Ho parlato anche con altre squadre”

La scorsa settimana Fernando Alonso ha rinnovato il suo contratto con l’Aston Martin. L’accordo è pluriennale, e quindi comprende anche il mondiale 2026, momento in cui arriverà il nuovo regolamento tecnico e che vedrà il team con sede a Silverstone iniziare la sua avventura in Formula 1 con la Honda, costruttore che ha già avuto a che fare con il due volte campione del mondo nel nefasto periodo con la McLaren dal 2015 al 2017. Lo spagnolo, intervistato a margine dell’annuncio, ha ammesso di aver parlato anche con altre squadre prima di firmare con Aston Martin, ma ha sempre dato priorità alla verdona.

“Sì, ho parlato anche con altre persone – ha ammesso Alonso ai media. Penso sia normale quando si avviano delle trattative, perché bisogna trovare equilibrio e chiedersi cosa offre il mercato. Devi ascoltare anche tutti gli altri, è una procedura normale, penso sia giusto anche considerare tutte le proposte e vedere l’andamento di tutta la situazione. Nella mia testa, Aston Martin era la scelta più logica per me, mi sentivo più desiderato lì. Tutte le altre conversazioni erano superficiali, non si è mai arrivati ad alcuna conclusione o qualcosa del genere. Forse ci voleva più tempo per questo genere di cose, ma era chiaro come ci fosse il desiderio di lavorare insieme, quindi è stato molto facile raggiungere l’accordo”.

“Non dirò mai quali squadre mi hanno cercato, perché la cosa più importante per me adesso è l’Aston Martin, ma comunque sono state conversazioni normali, ed è lo stesso per le squadre quando cercano un pilota, parlano con tutti giusto per sapere la loro posizione contrattuale. Pur non essendo molto interessati, vogliono sempre sapere tutto e per me è lo stesso, ma senza obiettivi precisi. E comunque, per me, la priorità era Aston Martin”.