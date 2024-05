F1 | Red Bull, terzo tempo per Perez nella Sprint Qualifying

Miami – Un decimo separa Sergio Perez dalla prima fila nella Sprint Qualifying di Miami. Il messicano dovrà accontentarsi di scattare dalla terza posizione nella Sprint, a caccia del compagno di squadra Max Verstappen e della Ferrari di Charles Leclerc.

Perez: “Le McLaren erano le più veloci”

“E’ stata una sessione complicata, avevo una sola opportunità con la soft ma non siamo riusciti a sfruttarla e riamo rimasti un po’ indietro col grip, cambiava in continuazione. Avendo un solo tentativo devi affidarti alla fortuna e alla vettura. E’ difficile passare da una sola sessione di libere ad una qualifica, ma va così per tutti – ha spiegato Checo – credo che le McLaren fossero le vetture più veloci, ma non sono riuscite a sfruttare la soft. Abbiamo del lavoro da fare e speriamo di riprenderci già nella Sprint. Voglio conquistare più punti possibile e prepararmi alla gara. Credo che stiamo andando nella giusta direzione e speriamo di mostrarci ancora più forti”.