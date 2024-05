F1 | Mercedes nei guai a Miami: Russell e Hamilton fuori in Q2 nelle qualifiche Sprint

Continua il disastro di casa Mercedes: le due W15 di Russell e Hamilton sono state escluse dalla SQ3 nelle qualifiche della gara Sprint che partirà oggi alle 18 italiane. I due piloti inglesi stanno avendo grosse difficoltà con questa vettura, e nonostante il lavoro delle ultime settimane non riescono a trovare il bandolo della matassa. I margini così ristretti non stanno aiutando la causa, anche perché spesso e volentieri le Frecce d’Argento si trovano alle spalle del gruppo inseguitori, e la cosa che fa più specie è come le vetture clienti, McLaren e Aston Martin, siano ormai costantemente davanti.

“Nelle libere la gomma soft si è comportata davvero bene sulla nostra vettura – ha detto Russell. Il ritmo sembrava buono, ma con la mescola media nelle qualifiche Sprint non siamo riusciti a portare la macchina nella giusta posizione. Ci siamo trovati dalla parte sbagliata della classifica: la battaglia è stata molto serrata, con soli pochi centesimi di secondo mancanti per raggiungere la SQ3. Non dovevamo però essere così vicini all’eliminazione, quindi lavoreremo duro per migliorare. Non ho dubbi sul fatto che riusciremo a rimontare nella Sprint Race: dobbiamo superare le nostre difficoltà in qualifica, perché è sempre difficile partire con il così indietro”.

Mercedes, Hamilton più pessimista di Russell

“La macchina si è comportata davvero bene nelle libere, ed ero soddisfatto del bilanciamento – ha ammesso Hamilton. Sfortunatamente, nelle qualifiche Sprint l’equilibrio è cambiato e la vettura è peggiorata nelle prestazioni. Eravamo vicini a raggiungere la SQ3, ma non abbastanza da riuscirci. Partendo dalla dodicesima posizione la Sprint sarà dura per noi. Non mi aspetto molto, perché non è un circuito facile per seguire le altre macchine e sorpassarle, ma faremo comunque del nostro meglio per portare la vettura in zona punti”.