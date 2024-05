F1 | Red Bull, Max Verstappen: “Sono sorpreso di essere davanti”

Miami – Max Verstappen conquista la pole position nella Sprint Qualifying di Miami. L’olandese sembrava non essere nel suo elemento durante le prove libere: diverse le lamentele in radio a causa dell’elevata temperatura degli pneumatici, che non gli hanno permesso di trovare subito il feeling con la RB20. Verstappen, invece, rivela di essersi sentito più a suo agio nelle libere che nelle qualifiche dove, però, segna comunque il miglior tempo. Dopo qualche incertezza in Q1 e in Q2, Verstappen riesce a conquistare la pole, nonostante un errore nel settore centrale. La sua Red Bull resta comunque in di un’altra categoria e il distacco da Charles Leclerc, secondo, è di un decimo. Ancora una volta i due si ritroveranno fianco a fianco al via, stavolta per la Sprint Race.

Verstappen: “In qualifica c’era qualcosa di diverso con la vettura”

“La sessione di libere è andata molto bene, mi sentivo davvero a mio agio con la vettura. Onestamente sono sorpreso di aver conquistato la prima posizione nella Sprint Qualifying: c’era qualcosa di diverso, sentivo di non poter spingere, non c’era la fiducia con le gomme e non riuscivo a trovare un buon bilanciamento. Su un asfalto come questo, le gomme possono fare una grande differenza, ma credo che tutti abbiano faticato all’ultimo tentativo con la soft. Ci sono alcune cose da analizzare, dobbiamo capire cosa è cambiato in qualifica, ma dovremmo essere a posto per la Sprint. Partiremo dalla prima posizione e spero di portare a casa il risultato”.