F1 | Monza e l’importanza del DRS: l’analisi di Ivan Capelli [VIDEO]

F1 GP Italia Monza DRS – Durante la diretta della prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Italia, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Ivan Capelli ha analizzato l’importanza del DRS in un tracciato a basso carico come Monza, precisando come l’influenza del sistema sia minore rispetto ad altri appuntamenti inseriti in calendario.

Una conseguenza provocata delle ali a basso carico utilizzate dalle squadre durante questo fine settimana in Brianza (molti team decidono di scendere in pista con un’appendice posteriore quasi inesistente per privilegiare la velocità sul ritto). Carlos Sainz, ricordiamo, è stato il pilota più veloce nel venerdì davanti a Lando Norris e Sergio Perez. Appuntamento alle 12.30 di domani per la terza e ultima sessione di libere prima delle qualifiche ufficiali in programma alle 16.00.