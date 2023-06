Formula 1 | Mercedes, Russell a muro in gara: “Mi scuso con tutta la squadra”

La faccia buia della medaglia Mercedes è rappresentata ovviamente da George Russell. Il pilota inglese ha sbattuto contro il muro nelle prime fasi di gara mentre si trovava in quarta posizione nel tentativo di mettere Alonso sotto pressione. I danni sembravano gravi, ma alla fine il britannico è riuscito a rientrare ai box e riparare per quanto possibile la vettura grazie al lavoro dei meccanici. Dopodiché una gara ovviamente in salita, conclusasi con un ritiro per un guasto all’impianto frenante. Una domenica davvero deludente per l’ex Williams, il quale prova a vedere il lato positivo della faccenda.

“Mi voglio scusare con il team – ha detto Russell. Avevamo messo così tanto impegno in questo weekend e un piccolo errore ha avuto delle conseguenze enormi. Stavo facendo il possibile per mettere pressione a Fernando, poi sono andato un po’ largo e ho preso in pieno il cordolo, e quindi sapevo che prima o poi sarebbe arrivato lo scontro col muro. Ho buttato via almeno dodici punti. E’ stato fatto un grande lavoro per tornare nel mix, purtroppo abbiamo avuto un problema ai freni e questo mi ha costretto al ritiro, anche se io non ho avvertito alcunché, ma il team può confermare il tutto dai dati. Sono deluso, ma ci sono degli aspetti positivi che possiamo considerare. La macchina è stata veloce su un circuito che non ci aspettavamo fosse dalla nostra parte e siamo riusciti a lottare con chi sta intorno a noi. Stiamo facendo un gran lavoro e il futuro è dalla nostra parte”.