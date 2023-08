Formula 1 | Mercedes, il mea culpa di Wolff

Olanda molto complicata per la Mercedes. Lewis Hamilton è riuscito a mettere una pezza dopo una qualifica disastrosa, conquistando la sesta posizione finale ma non riuscendo ad avere la meglio di Sainz nel finale pur essendo nettamente più veloce. Una rimonta, quella del campione inglese, che dimostra come la W14 sul ritmo gara sia seconda probabilmente solo alla Red Bull se guardiamo nel quadro generale. Male Russell, in lotta per il podio alla partenza, penalizzato da una strategia scellerata che lo ha visto rimanere fuori mentre tutti montavano le gomme intermedie, tradito dalle indicazioni del radar meteo. La sua domenica si è conclusa dopo un contatto con Norris e che lo ha messo fuori gioco.

“E’ stata una gara difficile per noi – ha ammesso Toto Wolff, team principal della Mercedes. Nei primi 15 giri abbiamo sbagliato tutto ciò che si poteva sbagliare, e questo ci è costato ogni possibilità di andare a podio. Poi, fino alla bandiera rossa è andato tutto come al solito: la macchina era veloce con ogni mescola e le scelte sono state giuste. I piloti hanno fatto un ottimo recupero fino al sesto e all’ottavo posto. Negli ultimi giri George è stato sfortunato, risucchiato nelle retrovie dopo un contatto, mentre Lewis ha provato di tutto per passare Sainz ma non c’è stato modo. Alla fine, preferisco avere una macchina veloce e un brutto risultato piuttosto che il contrario. E’ stata una gara divertente per la Formula 1, ma saremmo dovuti essere là davanti, ma i “se” e i “ma” non contano nulla in questo sport”.