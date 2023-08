Formula 1 | Ferrari spinge e assume personale: le parole di Vasseur dopo Zandvoort

Il weekend di Zandvoort è stato molto complesso per la Ferrari, la quale è uscita dall’Olanda con il quinto posto di Sainz ma deve fare i conti con il ritiro di Leclerc, dovuto alla rottura del fondo nel corso del primo giro. La Scuderia adesso si sta preparando per la gara di casa a Monza del prossimo fine settimana. In una pista totalmente diversa come quella brianzola, la SF-23 dovrebbe migliorare nelle prestazioni, un po’ sulla falsariga di quanto visto a Spa, e il team principal Frederic Vasseur, intervistato da Sky nel dopo gara di ieri ammette come si stia lavorando per cercare di migliorare tutta la struttura a Maranello, a cominciare dall’assunzione di nuovo personale.

“E’ stato un weekend caotico e le condizioni difficili – ha detto Vasseur. Charles ha avuto un contatto con Piastri, danneggiando ala anteriore e fondo, speravamo in una bandiera rossa per poterglielo sostituire ma così non è stato e quindi è stato costretto al ritiro. Carlos ha fatto un’ottima prima parte di gara ma alla fine non avevamo più gomme nuove intermedie, quindi è arrivato quinto facendo un ottimo stint con Norris e Hamilton, tenendoli dietro. Sapevamo di poter fare un lavoro migliore, ma si poteva anche ottenere qualche punto in meno, quindi ha fatto un bel lavoro. La decisione di entrare di Leclerc è stata un po’ tardiva: abbiamo perso secondi perché non eravamo pronti ma ha comunque guadagnato facendo quel giro con le intermedie”.

“Monza è un tracciato diverso: in questo weekend tanti alti e bassi per tutti, ci sono dei passi diversi tra i vari team, i margini sono molto ristretti, quindi dobbiamo prepararci nel modo migliore per riuscire a mettere tutto insieme. Eredità di questa macchina? Dobbiamo fare il miglior lavoro: non tutto è perfetto ma stiamo spingendo e assumendo tante persone, però dobbiamo ristrutturare il sistema e la cosa migliore è cercare di fare bene a cominciare da Monza”.