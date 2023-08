F1 | GP Olanda, la partenza e il primo giro a Zandvoort [VIDEO]

Formula 1 GP Olanda highlights – Vi riportiamo la partenza e il primo giro dell’ultimo Gran Premio d’Olanda, 14° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Scattato dalla pole position, grazie alla splendida performance messa in mostra nelle qualifiche del sabato, Max Verstappen è riuscito a mantenere la propria posizione al via, perdendo però parecchio tempo subito dopo la prima tornata, a causa della scelta di ritardare il passaggio dalle gomme slick alle intermedie (la pioggia si è resa protagonista subito dopo lo start).

Gran confusione anche nelle zone centrali dello schieramento, visto che in molti hanno scelto la intermedia, mentre altri hanno provato l’azzardo della slick anche in condizioni di pista molto umida. Appuntamento tra sette giorni a Monza per il Gran Premio d’Italia, gara in cui la Rossa cercherà di dimenticare le brutte performance messe in mostra durante questo fine settimana in Olanda.