Formula 1 | Mercedes, continua il weekend difficile di Lewis Hamilton

Continua il weekend difficile di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo non è riuscito a fare meglio dell’ottava posizione in qualifica, e domani scatterà quindi dalla quarta fila a Monza. La Mercedes soffre e non poco nel giro secco, ma quantomeno Russell è riuscito ad assicurarsi la quarta posizione al termine della giornata di oggi, mentre il #44 fatica e non poco nel feeling con la sua W14, un problema già verificatosi ieri e che non abbia aver trovato una soluzione. Ci si affida al passo gara, spesso positivo quest’anno, per rimontare quantomeno nelle prime cinque posizioni.

“Non è stata la nostra miglior giornata – ha ammesso Hamilton. Abbiamo iniziato bene il weekend nelle PL1, poi però le cose sono diventate più complicate e non sono riuscito a trovare il giusto feeling con la macchina. La situazione stava migliorando in qualifica e sono arrivato in Q3, ma nell’ultimo giro non mi sentivo a mio agio come avrei voluto. Sappiamo quanto i margini siano ristretti, e questo si traduce anche in un ritmo gara molto simile, che può rendere difficile la rimonta, specialmente all’inizio. George ha fatto un ottimo lavoro oggi conquistando la seconda fila, spero di poter fare dei progressi domani”.