Formula 1 | Mercedes, Russell quarto in qualifica: c’è il ritmo per il podio a Monza

La Mercedes non molla un metro. La splendida pole position di Carlos Sainz, seguito da Verstappen e Leclerc ha messo in mostra un grande equilibrio tra Ferrari e Red Bull in ottica qualifica a Monza, con i tre piloti racchiusi in soli 67 millesimi. Più staccato troviamo George Russell, un po’ il primo degli umani in questa giornata nel parco brianzolo. La W14, come di consueto, sacrifica il giro da qualifica per assettarsi al meglio in ottica gara, e per questo motivo il pilota inglese si sente pienamente in corsa per il podio domani, quando proverà inevitabilmente ad attaccare le due Ferrari, che verosimilmente non riusciranno a tenere per troppo tempo il passo di Verstappen, ma può sempre succedere di tutto.

“Gli ingegneri hanno fatto un ottimo lavoro nel corso della notte e questa mattina siamo partiti bene, ero più a mio agio in macchina – ha detto Russell. Con le mescole portate qui da Pirelli penso ci sia la possibilità di mettere a punto un assetto più aggressivo per le qualifiche o favorire un po’ il ritmo gara, e noi abbiamo scelto quest’ultima opzione, quindi spero che tutto venga ripagato domani, il passo per il podio c’è, posso dirlo. Qui si parla sempre di scie, ma è sempre un’arma a doppio taglio e ho scelto di avere aria pulita. In Q1 non ho portato la gomma hard nella giusta finestra di temperatura e quindi ho chiuso in tredicesima posizione, mentre in Q3 ho chiuso quarto. Adesso concentriamoci completamente sulla gara di domani”.