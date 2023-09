F1 | Aston Martin, Alonso spera di recuperare posizioni in gara

Fernando Alonso è solo decimo nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia. Solo l’asturiano riesce a portare l’Aston Martin tra i primi dieci, con Stroll che resta relegato in ventesima posizione. L’AMR23 non si è rivelata del tutto adatta alle curve del circuito di Monza, sopratutto in Q3, dove Fernando è l’unico ad essere andato sopra l’1.21s. La soft non è riuscita a rendere come le mescole più dure, ma come ricorda lo stesso Alonso, l’Aston Martin ha sempre sfoderato la sua forza in gara.

“Non è stata la nostra miglior qualifica, siamo arrivati solo 10°. Siamo riusciti ad entrare comunque in Q3 e ciò vuol dire che comunque possiamo lottare per i punti. Oggi sembrava che la vettura andasse meglio in Q1 e Q2, abbiamo faticato a ripeterci in Q3 con le soft. Non ci sono punti oggi e quest’anno abbiamo sempre dimostrato la nostra forza in gara. Speriamo in una gara pazza, e di poter sfruttare ogni opportunità”.