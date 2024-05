Formula 1 | Mekies colpito dai passi in avanti compiuti da Tsunoda con la Racing Bulls

Formula 1 Racing Bulls Tsunoda – Intercettato dalle colonne di Autosport, Laurent Mekies ha promosso a pieni voti la crescita di Yuki Tsunoda in questa prima parte di stagione 2024, evidenziando come il pilota giapponese, rispetto al passato, sia riuscito a lavorare con grande impegno sui suoi punti deboli, rivelandosi non solo un “driver” veloce, ma anche poco incline all’errore. Una qualità emersa soprattutto in Australia e Giappone che ha permesso alla Racing Bulls di raccogliere punti importanti in un frangente complicato del campionato.

Mekies promuove la crescita di Tsunoda

“Yuki quest’anno ha compiuto un grande passo in avanti. Adesso è un pilota veloce, preciso e in grado di chiudere dei fine settimana assolutamente perfetti, come d’altronde è avvenuto in Australia e Giappone. Deve ancora lavorare, ovviamente, ma insieme stiamo facendo il massimo per sviluppare nel modo corretto la vettura e l’ambiente. Siamo molto colpiti dal suo lavoro e dal fatto che sta lavorando con un grande meticolosità sui suoi punti deboli. Tutto ciò si può ben notare dai team radio. Sta crescendo sia fuori che dentro l’auto”.