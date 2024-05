F1 | Verstappen continua ad escludere una carriera fino a 40 anni

F1 Verstappen – Nonostante le tante indiscrezioni circolate per il medio e lungo periodo, Max Verstappen ha ribadito il proprio punto di vista sulla propria carriera in Formula 1, precisando come ad oggi bisogna escludere una sua presenza nel Circus fino ai 40 anni.

L’olandese, benché “innamorato” di questo sport che gli ha regalato 58 vittorie, 38 pole position e tre titoli mondiali (con il quarto che probabilmente arriverà a fine stagione), non intende seguire le orme, ad esempio di Fernando Alonso. In futuro, infatti, punterà a correre anche in altre categorie, così da arricchire il proprio bagaglio d’esperienza all’interno del mondo del motorsport.

Verstappen, ricordiamo, ha un contratto con la Red Bull fino al 2028, ma non è escluso che possa scegliere di puntare sulla Mercedes per il 2026, aprendo di fatto una nuova parentesi della sua carriera. Una scelta sicuramente non semplice, ma che potrebbe essere dettata dai nuova regolamenti sportivi e tecnici che entreranno in vigore tra due anni (Red Bull, almeno dalle voci circolate nelle ultime settimane, sembra in ritardo nella costruzione della nuova power unit).

Verstappen e il futuro in Formula 1

“Arriverò un momento in cui vorrò fare altro, un altro tipo di gare al di fuori della Formula 1. L’ho già detto in passato e ad oggi non ho assolutamente cambiato idea sull’argomento. Posso tranquillamente affermare che a 40 anni non correrò in Formula 1, bensì focalizzerò le mie energie e le mie attenzioni su altro”.