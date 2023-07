Formula 1 | McLaren, Norris ci scherza su: “Domani vincerò!”

Risultato sorprendente per la McLaren, che a Silverstone ha conquistato una incredibile prima fila con Lando Norris, il quale ha assaporato per un attimo la pole position, poi presa dal solito Verstappen. Bene anche Piastri, terzo. Il britannico in particolare ha sfruttato al meglio il grande lavoro fatto dalla squadra nelle ultime settimane per far sì che la vettura avesse gli sviluppi che le hanno permesso di tornare davvero competitiva, e un assaggio lo abbiamo avuto anche in Austria. Domani sarà molto complicato anche tenere il podio, ma l’inglese, scherzandoci su, punta al colpo grosso.

“E’ un risultato inatteso – ha ammesso Norris. Chiaramente in senso positivo: non ci aspettavamo di essere davanti alla Ferrari, e anche all’Aston Martin, ma è andata così e sono felice per ora. Ci è mancato poco, ero a due decimi dalla pole, un qualcosa di folle. Ho sentito Zak in radio ed è stata la cosa più bella di sempre. Il secondo e il terzo posto è piuttosto sorprendente, ma il duro lavoro ha pagato. Punto alla vittoria, domani vincerò!”.