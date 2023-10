Formula 1 | McLaren si coccola Oscar Piastri

Sta facendo sempre più parlare di sé Oscar Piastri. Il talento della McLaren ha conquistato due podi consecutivi, i primi della sua carriera, tra Giappone e Qatar. A Losail tra l’altro è riuscito anche a vincere la Sprint Race, format che evidentemente lo esalta considerando anche il secondo posto di Spa al sabato. Di questi tempi, tenere dietro un cannibale come Max Verstappen non è roba per molti, dimostrazione del fatto di come la vettura sia nettamente migliorata e lo stia continuando a fare, ma anche di una gestione gara importante da parte del giovane australiano. Andrea Stella, team principal della McLaren ne tesse le lodi per quanto fatto vedere finora in questo campionato.

“Già in Giappone ha messo in campo qualità che abbiamo già visto nel corso della stagione – ha detto Stella. E’ veloce ma cerca di non esagerare, impara gara dopo gara. E’ stato lineare fino ad arrivare in prima fila e poi sul podio, ed è notevole essendo Suzuka una pista spietata, vecchia scuola e molto stretta. Ha ancora del lavoro da fare per quanto concerne la costanza in termini di passo, lo ha detto lui stesso e si è concentrato più su questo punto che sul podio stesso, e lo apprezzo. Dimostra il suo impegno e quanto sia ambizioso”.