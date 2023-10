Formula 1 | Steiner preoccupato per il numero di gare in calendario

Nonostante un mondiale mai messo in discussione, ossia quello conquistato da Max Verstappen in Qatar, la Formula 1 sta vivendo un periodo di popolarità importante, e le richieste per avere il Circus in diversi paesi del mondo sono molto alte. Il numero di 24 gare in calendario rischia anche di aumentare nei prossimi anni, un qualcosa che può avere sì i suoi pro, ma anche i contro. Guenther Steiner, team principal della Haas crede che si debba stare molto attenti ad aumentare vertiginosamente il numero di eventi per non rischiare una sorta di saturazione e che potrebbe portare all’effetto opposto di quello sperato, ossia la perdita di interesse.

“I fan sono la nostra priorità, perché abbiamo un prodotto che la gente vuole vedere – ha ammesso Steiner citato da Total Motorsport. Quando hai troppo materiale però, non piace più: se continui a mangiare caviale, poi ne abusi e non ne vuoi più. In questo momento non credo ci sia saturazione, visto che le gare sono diverse. Il numero di 24 weekend di eventi credo siano il massimo possibile per come sono organizzate oggi le squadre: se i tifosi ci vogliono, è giusto andare in diversi luoghi, siamo qui per loro e senza il sostegno che ci danno non siamo nulla. Siamo allineati con la Formula 1, ma non più di 24 gare, è il massimo”.