F1 | Prost: Verstappen maturato con il titolo vinto nel 2021

L’impazienza che ha caratterizzato Max Verstappen, nei suoi primi anni in Formula 1, è solo un lontanissimo ricordo. Alain Prost, commentando il terzo titolo conquistato dall’olandese due settimane fa al termine della Sprint Race in Qatar, ha sottolineato come il campionato del mondo vinto contro Lewis Hamilton nel 2021 abbia permesso all’alfiere della Red Bull di compiere quel decisivo step di maturità.

Il Professore ha infatti ammesso come tra il tre volte iridato e la squadra si sia formata quella giusta alchimia che sarà impossibile da scalfire per gli avversari, almeno per gli anni a venire.

“Non c’è dubbio che sia riuscito a diventare un grande pilota – ha dichiarato Prost in una recente intervista a L’Èquipe – Quello che lo rende ancora più forte è il modo in cui ha imparato a essere tutt’uno con macchina e squadra. È un grande insieme che lotta per la perfezione ogni giorno. Il Max impaziente è andato via alla fine del 2021 al termine della magnifica battaglia con Hamilton. Non parlo del controverso finale di Abu Dhabi, ma del modo in cui lui e la sua Red Bull hanno lottato per tutta la stagione contro la Mercedes di Lewis Hamilton”.

Prost, continuando con la propria analisi, ha aggiunto: “Battere un sette volte campione del mondo gli ha dato fiducia e sicurezza in se stesso. Quel primo titolo lo ha reso più forte. Da allora si è calmato. Tranne che nella ricerca della perfezione. È un brutto segno per la concorrenza perché non lo vedo prossimo all’addio. I prossimi due anni senza modifiche al regolamento non cambieranno la sua forza. E dal 2026, essendo in simbiosi con la sua squadra, potranno affrontare insieme la sfida e lottare per il titolo”.

