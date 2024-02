F1 | McLaren, Norris ultimo nei tempi ma bene nel passo gara

Lando Norris non è riuscito a mettere insieme un giro decente nella simulazione di qualifica, e per questo motivo si ritrova all’ultimo posto nella classifica dei tempi alla fine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain, in corso di svolgimento sul tracciato di Sakhir. Il pilota della McLaren, però, si è rifatto nei long run, andando a pareggiare più o meno i tempi fatti segnare da Oscar Piastri (dei quali vi abbiamo tenuto conto qui). La MCL38 sembra una buona macchina, e può giocarsela per posizioni importanti nella gara di sabato e nei weekend a venire.

Norris: “Non è una giornata rappresentativa guardando i tempi”

“E’ stata una buona giornata – ha detto Norris. Sono contento di come sia andato il giovedì di libere: abbiamo fatto dei progressi con la monoposto, ma ci sono ancora tante cose sulle quali possiamo migliorare. Siamo riusciti a lavorare sul bilanciamento e mi sono sentito molto più a mio agio con la vettura, e questo è certamente un fattore positivo. Non ho fatto, invece, un ottimo lavoro per quanto concerne il giro secco, quindi per quanto mi riguarda non è certamente una giornata rappresentativa guardando la classifica dei tempi, ma nel complesso è stato un ottimo inizio di weekend”.