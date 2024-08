Formula 1 | McLaren, Norris e Piastri a caccia di conferme a Zandvoort

Formula 1 McLaren GP Olanda – Obiettivi importanti per Lando Norris e Oscar Piastri in vista del prossimo Gran Premio d’Olanda, 14° appuntamento del mondiale di Formula 1 2024, in programma questo fine settimana a Zandvoort. Sfruttando le caratteristiche del tracciato, che sulla carta sembrano favorevoli alla MCL38, i due piloti del team inglese puntano a confermarsi nelle posizioni di vertice della classifica, così da assicurarsi punti importanti non solo per il mondiale Piloti, ma anche per quello Costruttori, dove la leadership è ancora possibile grazie al periodo difficile che sta attraversando la Red Bull. Piastri, ricordiamo, arriva dalla vittoria ottenuta in Ungheria e dal secondo posto a Spa, mentre Norris non è riuscito a massimizzare il potenziale della vettura nell’ultimo mese e mezzo.

Piastri vuole confermarsi anche a Zandvoort

Sono entusiasta di rimettermi in gioco. È stato piacevole prendersi una pausa e rilassarsi, ma ora sono pronto per tornare in pista e affrontare la seconda parte della stagione. Ero molto soddisfatto delle mie prestazioni prima della pausa, ed è stato fantastico conquistare la vittoria in Ungheria e il secondo posto a Spa. Non vedo l’ora di tornare a Zandvoort, un weekend di gara sempre emozionante, soprattutto grazie alle caratteristiche uniche come il ripido banking. Lavorerò duramente per continuare a migliorare la mia posizione in campionato.

Norris punta al riscatto con la McLaren

Siamo di nuovo in pista! Le vacanze estive sono state fantastiche, ho trascorso del tempo prezioso con la famiglia e gli amici. Ora mi sento rigenerato e pronto per affrontare le ultime 10 gare dell’anno. Sono impaziente di correre il Gran Premio d’Olanda, un’ottima occasione per iniziare la seconda metà della stagione. Il pubblico è sempre entusiasta e contribuisce a creare un’atmosfera incredibile. Inoltre, il circuito è davvero divertente da guidare. Spero che possiamo riprendere da dove abbiamo lasciato e continuare a lottare per vittorie e podi.