Formula 1 | McLaren in Olanda per continuare a sognare l’aggancio alla Red Bull

Formula 1 McLaren GP Olanda – Andrea Stella richiama l’attenzione della McLaren in vista del prossimo Gran Premio d’Olanda, 14° appuntamento del mondiale di Formula 1 2024.

In una breve intervista rilasciata al sito ufficiale della squadra, il Team Principal ha analizzato il ritorno in pista dopo l’ultima pausa estiva, sottolineando come il prossimo mese e mezzo di gare sarà cruciale per il raggiungimento degli obiettivi che il team inglese si è prefissato per questo 2024.

Sarà fondamentale che ogni membro della squadra, piloti inclusi, dia il 100%, sia in termini di resistenza che di concentrazione. L’obiettivo, naturalmente, è quello di rimanere in scia alla Red Bull e portare la battaglia per il mondiale Costruttori fino all’ultima gara del campionato, prevista per i primi di dicembre ad Abu Dhabi.

McLaren, Stella e gli obiettivi per Zandvoort

“Dopo due settimane di pausa, siamo pronti a tornare in pista con energia rinnovata. I tifosi olandesi creano sempre un’atmosfera straordinaria e siamo entusiasti di viverla ancora una volta. Zandvoort è un circuito breve e tecnico, che pone sfide molto diverse rispetto a quelle di Spa o Monza. Questo fine settimana segna l’inizio di un periodo particolarmente intenso, con quattro gare in cinque settimane. Per massimizzare le opportunità che ci attendono, dobbiamo mantenere resistenza, concentrazione e lavorare in stretta sinergia come squadra per ottenere le migliori prestazioni”.