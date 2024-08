Mick Schumacher crede ancora nella Formula 1: “E’ la mia priorità per il futuro”

F1 Schumacher – Nonostante gli scenari di mercato ‘avversi’ a seguito dell’esperienza non proprio positiva in Haas, Mick Schumacher crede fermamente in un suo ritorno in Formula 1 già dalla stagione 2025. Il pilota tedesco, attualmente terzo pilota per Mercedes e impegnato con Alpine nel mondiale Endurance, non intende esplorare strade alternative finché non gli verrà chiuso definitivamente l’accesso al Circus.

Sono due le soluzioni su cui il figlio del ‘Kaiser’ ripone maggior fiducia: la Alpine, ancora alla ricerca di un pilota da affiancare a Esteban Ocon (anche se al momento il favorito sembra essere Jack Doohan), e la Sauber/Audi guidata da Mattia Binotto che potrebbe puntare su un giovane talento dopo aver inserito in squadra Nico Hulkenberg. Due opzioni che il classe ’99 cercherà di perseguire prima di considerare altre destinazioni come l’IndyCar.

Schumacher e la priorità F1

“Credo che la situazione in Formula 1 sia ancora molto aperta e incerta. Al momento, ci sono tre o quattro squadre che devono ancora confermare i propri piloti. Un pilota in particolare ha bloccato il mercato, ma ora che la sua posizione è stata definita, sono convinto che le cose si muoveranno rapidamente. Molte squadre non sentono l’urgenza di prendere una decisione immediata, il che mi lascia un po’ in attesa. Tuttavia, la F1 rimarrà sempre la mia priorità assoluta, quindi finché non avrò una conferma definitiva, continuerò a concentrarmi su questo obiettivo.”