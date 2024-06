Formula 1 | Marko preoccupato per l’incidente di Perez a Monaco

Formula 1 Marko Perez – Il pesante incidente di Monaco potrebbe costringere Sergio Perez a scontare delle penalità in griglia nei prossimi appuntamenti del mondiale 2024 di Formula 1. Intercettato dalla stampa austriaca, Helmut Marko non ha nascosto le proprie preoccupazioni sulle conseguenze del crash accusato dal messicano a Monte Carlo, precisando come le condizioni di cambio e motore rischiano di porre la Red Bull in una condizione difficile per il proseguo dell’annata. Un altro “gancio” in un periodo non proprio felice per la compagine campione del mondo, visto il gran recupero che hanno messo in scena Ferrari e McLaren dal GP di Miami ad oggi.

Marko e il rischio penalità per Perez

“Non sappiamo ancora in che condizioni saranno cambio e motore. Una situazione che non esclude delle penalità in griglia se dovessimo superare la quota consentita. Tornando all’incidente, Perez era sulla traiettoria, mentre Magnussen è stato ottimista. Purtroppo dobbiamo accettare il fatto che il rischio di incidenti di questo tipo è presente e dobbiamo sostenerne i costi”.