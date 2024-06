Formula 1 | GP Canada, le zone DRS per il fine settimana di Montreal

F1 GP Canada DRS – La FIA ha ufficializzato i punti dove sarà possibile sfruttare il sistema DRS nel prossimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2022 di Formula 1. Dopo la vittoria conquistata da Max Verstappen a Barcellona, al termine di una gara letteralmente dominata dal primo all’ultimo giro, il Circus è pronto per approdare a Montreal per uno degli appuntamenti più iconici e mondati dell’intero campionato.

Come nelle ultime edizioni, la commissione gara ha scelto di attivare tre zone DRS, le quali sarà posizionate nel rettilineo principale del circuito canadese, nell’allungo che porta da curva 7 a 8 e nel rettifilo “opposto” dalla 10 alla 13. Le celle di rilevamento, due, verranno piazzate poco prima delle curva 6 e 10.

Il programma del week-end, ricordiamo, prevede due sessioni di libere da un’ora al venerdì (19.30 e 23.00) e FP3 al sabato (18.30). Questi 60 minuti di lavoro in pista saranno l’ultima occasione per squadre e piloti di lavorare sugli assetti in vista delle qualifiche, previste per la stessa giornata alle 22.00. Semaforo verde domenica alle ore 20.00. La gara si potrà seguire in diretta su Sky Sport F1 HD e in differita su TV8.