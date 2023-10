Formula 1 | Marko ha scaricato Perez, il messicano è sempre più lontano dalla Red Bull

Gli ultimi mesi di Sergio Perez sono stati assolutamente disastrosi. Il pilota messicano non ha più avuto feeling con la Red Bull da un certo punto del campionato in poi, probabilmente da quando sulla RB19 sono stati portati degli aggiornamenti sì graditi a Verstappen, leader della squadra, ma molto poco a Checo. Si parla infatti dell’update montato nel corso del weekend in Spagna, laddove Perez si sarebbe e non poco lamentato perché non riconosceva più la sua vettura, che fino a quel momento aveva guidato abbastanza bene. Dopodiché il nulla, qualche podio sporadico e niente di più (cinque punti nelle ultime tre gare, tanto per fare un esempio), mentre Max distruggeva record su record.

Negli ultimi giorni abbiamo letto e riportato diverse dichiarazioni da parte di Helmut Marko, storico consulente della Red Bull, il quale ha di fatto dato il benservito a Perez, consigliandogli di cambiare squadra per il suo bene. Inutile dire come l’arrivo di Daniel Ricciardo a inizio anno sia stato un po’ preludio, e anche metterlo in AlphaTauri per farlo riabituare alla pista è sembrato più che eloquente. Certo, l’australiano si è fatto male e ha saltato diverse gare, e la casa madre ha visto in Liam Lawson un pilota forte e che in Formula 1 può starci, magari proprio nella scuderia di Faenza qualora Daniel dovesse migrare nuovamente in Red Bull, lasciata non proprio benissimo alla fine del 2018.

Non stiamo fantasticando né viaggiando nell’utopia, basta mettere un po’ insieme i cocci. Qualcuno afferma che Austin, Messico e Brasile saranno cruciali per il futuro di Perez, altri dicono che tutto sia stato già deciso. Una cosa è certa, Marko la sua decisione l’ha presa, nettamente. E non soffermiamoci troppo sul contratto in scadenza nel 2024, abbiamo visto più volte la Red Bull fregarsene altamente delle firme sui fogli di carta, non si farebbe alcun problema ad appiedare Checo a un anno dal termine effettivo del rapporto.