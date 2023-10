F1 | Ferrari, Vasseur: emozionante la prima vittoria da team principal

Non è stata certamente una stagione semplice per Frederic Vasseur, la prima vissuta al timone della Ferrari. Il manager francese, che a fine 2022 ha concluso la sua esperienza in Sauber/Alfa Romeo, ha sposato la sfida offertagli da Maranello prendendo il posto di Mattia Binotto. Un campionato dove la SF-23 non ha certo brillato, ma nonostante le criticità tecniche della monoposto la squadra del Cavallino è riuscita a vincere nell’appuntamento di Singapore.

Un successo che ha permesso a Maranello di interrompere la lunga striscia di successivi consecutivi Red Bull e che, molto probabilmente, resterà l’unica vittoria non firmata dalla Red Bull nel 2023.

Sul trionfo di Carlos Sainz nella notte di Marina Bay ne ha discusso Vasseur al Festival dello Sport, organizzato a Trento da La Gazzetta dello Sport. Il manager francese, in collegamento da remoto, ha sottolineato l’emozione di quel successo che gli ha permesso di strappare la prima vittoria in Formula 1 in qualità di team principal.

“La prima vittoria è stata davvero emozionante – ha dichiarato Vasseur – Sia per il sottoscritto che per la stessa Ferrari. C’è un team di circa 1.000 persone che lavora per noi in fabbrica e nei vari laboratori e che spingono verso la vittoria”.

Vasseur poi, discutendo della coppia Sainz-Leclerc, ha aggiunto: “Parte delle competizione deriva dal fatto che abbiamo due piloti ottimi, grazie a questo possiamo progredire: questa è la modalità migliore per ottenere risultati. Dobbiamo tenere a mente che la Ferrari è sempre in primo piano. Non mi fa paura la loro competizione, sono professionisti, conoscono quali sono i limiti”.