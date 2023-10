F1 | Red Bull, Marko consiglia a Perez di cambiare squadra

Ancora una volta Helmut Marko è arrivato dritto al punto senza giri di parole. Un pensiero, quello dello storico consulente della Red Bull, “nudo e crudo” che ha come destinatario Sergio Perez invitato a chiudere il rapporto con la Red Bull per trovare altrove nuovi stimoli. Anche a Losail, dove la Formula 1 ha corso nell’ultimo weekend, l’alfiere della squadra anglo-austriaca ha disputato l’ennesima gara di sofferenza dove ha ricevuto addirittura 10 secondi di penalità per track limits.

Una situazione molto delicata che, se dovesse continuare in questo vortice di negatività, potrebbe mettere a rischio il secondo posto nel Mondiale piloti. Un obiettivo, dopo la conquista matematica di entrambi i titoli, a cui la Red Bull ci tiene molto non avendo mai centrato un uno-due iridato con i propri alfieri. Discutendo del periodo negativo di Perez, che oramai dura da parecchi mesi, Marko ha sottolineato come la soluzione ideale sarebbe quella di chiudere il rapporto professionale che lega Perez alla scuderia di Milton Keynes. Ma al tempo stesso il manager di Graz ha ammesso come la squadra stia supportando Checo e aiutarlo ad uscire da questa crisi.

“Questa paura è in realtà molto concreta. Senza l’incidente Hamilton avrebbe guadagnato nuovamente 10 o 15 punti – ha dichiarato Marko, intervistato da OE24 – Checo deve solo tirare fuori il meglio senza guardare Verstappen. Stiamo cercando di aiutarlo in questo. Non ci sono critiche da parte della squadra, solo supporto. Forse funzionerà.

Parlando dei prossimi appuntamenti, che si disputeranno ad Austin e Città del Messico, dove Perez è l’idolo di casa, Marko ha detto: “Questo non gli rende le cose più facili. Inoltre negli Stati Uniti ci sarà una Sprint Race, esattamente ciò di cui non ha bisogno in questo momento. Ciò rende le cose ancora più difficili per perché ha sempre bisogno di un po’ di tempo per mettersi al passo. Spero che Austin faccia bene e che funzioni anche in Messico”.

Marko poi ha parlato della sua relazione con Checo: “Abbiamo un buon rapporto. Mi ha sostenuto (dopo alcune uscite infelici dello stesso Marko), così come è accaduto con Max che ha espresso con forza la sua opinione ad alcune persone. Perez ha bisogno di un cambiamento di clima e di squadra. Adesso vediamo come andranno le prossime due gare. Ma lui e la squadra sono consapevoli di essere in crisi”.