Formula 1 | Audi, show car a Trento per il Festival dello Sport

Formula 1 Audi Festival dello Sport Trento – In occasione del Festival dello Sport di Trento, il Marchio dei quattro anelli conferma il proprio impegno nel mondo delle performance sportive festeggiando i 40 anni di Audi Sport, la Divisione da cui nascono le vetture che si fregiano del rombo rosso e che esprimono prestazioni, prestigio ed esclusività al limite di quanto tecnicamente ottenibile senza rinunciare alla fruibilità quotidiana.

Per sancire questo importante traguardo, che ha visto Audi Sport nell’ultimo decennio produrre oltre 250.000 vetture sportive e conquistare 400 titoli sportivi, e a testimonianza della sportività che il Brand Audi esprime nel mondo del Motorsport, il pubblico di Trento potrà ammirare in anteprima italiana Audi F1 Showcar, l’anticipazione della monoposto che segna l’ingresso del Brand nel mondo della Formula 1. Dal 2026 infatti la Casa dei quattro anelli parteciperà al Campionato mondiale FIA di Formula 1 con una power unit appositamente sviluppata.

Il progetto ha come centro nevralgico il Competence Center Audi Motorsport di Neuburg, certificato carbon neutral quanto ad approvvigionamento termico ed energetico, ed ampliato per l’importante commitment. Il nuovo edificio, di circa 3.000 metri quadri, ospiterà gli innovativi banchi prova per lo sviluppo della power unit e prevede il coinvolgimento di oltre 300 collaboratori al lavoro sul programma di sviluppo.

La nuova sfida, testimoniata a Trento dalla presenza di Audi F1 Showcar, conferma il ruolo centrale delle competizioni sportive nel suscitare emozione e partecipazione, oltre ad essere il terreno d’elezione per lo sviluppo delle soluzioni tecniche del futuro. Nel contesto del Festival dello Sport, inoltre, si sono confrontati in un talk Fabrizio Longo, Direttore Audi Italia, la campionessa olimpica Sofia Goggia e l’alpinista Hervè Barmasse.

In un racconto a più voci i protagonisti hanno portato la loro esperienza per testimoniare come innovazione ed emozione rappresenti il binomio vincente per superare qualsiasi sfida in ambito sportivo e industriale. Per Audi, la tecnologia alla guida del progresso sostenibile, non può trascendere dalle emozioni. Il debutto Audi in Formula 1 ne è la conferma.