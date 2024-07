Formula 1 | Marko e le ore piccole di Verstappen al simulatore: “Critiche che sono spazzatura”

F1 Marko Verstappen – Le ore piccole di Max Verstappen al simulatore, anche durante i week-end di gara, non influiscono sulle sue prestazioni al volante della RB20, parola di Helmut Marko.

Dopo le tante critiche avanzate da stampa e tifosi dopo l’ultimo Gran Premio d’Ungheria, l’austriaco ha voluto difendere a spada tratta il comportamento del proprio pupillo, precisando come quest’ultimo sia perfettamente in grado di abbinare l’attività da pilota a quella da simracer. Verstappen, ricordiamo, tra il sabato e la domenica in terra magiara è rimasto al simulatore fino alle 3 di notte per gareggiare alla 24h di Spa virtuale.

Qualcosa approvato dal Red Bull, ovviamente, ma che ha fatto un gran discutere al termine della corsa, visto il grande nervosismo mostrato dal tre volte iridato durante i 70 giri della gara dell’Hungaroring. Una situazione che secondo molti potrebbe portarlo ad avere meno lucidità nei momenti concitati dei GP.

Marko risponde alle critiche sul sonno di Verstappen

“Le critiche sulle ore piccole di Max sono spazzatura. Ad Imola, ad esempio, è andato a letto ancora più tardi e nonostante questo ha vinto la gara, tra l’altro dopo una bella resistenza su Norris. Verstappen ha un bioritmo diverso rispetto al mio ed a quello di tante altre persone. L’orario in cui si mette a letto e comincia dormire non è qualcosa di straordinario per lui. Non si è svegliato alle 10 del mattino nemmeno a Zandvoort, quando degli elicotteri hanno sorvolato il suo motorhome. Ha raggiunto la sua quota di sonno come al solito. Ribadisco, parliamo di critiche sono spazzatura e che non hanno alcun senso”.