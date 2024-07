Formula 1 | GP Belgio, l’impegno dei freni a Spa secondo Brembo

F1 GP Belgio Brembo – L’ultimo Gran Premio prima della pausa estiva rappresenta un momento cruciale per la Formula 1, offrendo ai piloti e ai membri dei team l’opportunità di ricaricare le energie in previsione della seconda metà della stagione. Il GP del Belgio, una tappa storica del campionato mondiale fin dal 1950, ha subito una sola interruzione nel 2006 a causa dei lavori di ammodernamento del celebre circuito di Spa-Francorchamps. Tra i suoi tratti più emblematici spicca l’Eau Rouge, così chiamata in onore del fiume che la attraversa. Contrariamente a quanto suggerisce il nome, non è l’acqua a essere rossa, ma le pietre del letto fluviale, colorate dall’ossido di ferro depositato.

I dati del GP del Belgio

Secondo l’analisi tecnica del team Brembo, il Circuit de Spa-Francorchamps, esteso per 7.004 metri, rientra nella categoria dei tracciati ad alta sollecitazione dei sistemi frenanti. Valutato con un indice di difficoltà pari a 4 su una scala da 1 a 5, il circuito presenta cinque zone di frenata categorizzate come ‘Hard’, ciascuna caratterizzata da decelerazioni che eccedono i 4 g. Inoltre tre di queste zone di frenata impongono un impiego dei freni per oltre 2,8 secondi e distanze di arresto che si estendono per almeno 120 metri.

La curva più dura a Spa

La curva numero 5 del Circuit de Spa-Francorchamps rappresenta la massima sfida per l’impianto frenante delle monoposto. In prossimità di questa curva, le vetture raggiungono una velocità di 320 km/h lungo il rettilineo del Kemmel e devono ridurre la loro velocità a 167 km/h in soli 1,62 secondi, coprendo una distanza di 99 metri. Durante questa manovra, i piloti sono sottoposti a una decelerazione massima di 4,5 g e devono esercitare una forza di 135 kg sul pedale del freno. La potenza frenante generata in questo processo è di 2.401 kW, una testimonianza dell’eccezionale capacità di assorbimento energetico delle componenti Brembo.