Formula 1 | Marko attacca Norris: “E’ mentalmente debole, Max è il favorito per il titolo”

Formula 1 Marko Norris – Helmut Marko, consigliere del team Red Bull, ha lanciato una pesante frecciata a Lando Norris, suggerendo che il pilota della McLaren abbia delle “debolezze mentali” che potrebbero favorire Max Verstappen nella corsa al suo quarto titolo consecutivo di Formula 1.

L’austriaco ha dichiarato che queste “debolezze mentali” potrebbero essere l’elemento decisivo che permetterà a Verstappen di aggiudicarsi il suo quarto campionato consecutivo. Secondo Marko, la pressione del campionato potrebbe mettere in difficoltà Norris, nonostante il pilota britannico abbia dimostrato prestazioni eccellenti nelle ultime gare. Le parole del nativo di Graz sono arrivate in un momento delicato della stagione, con la McLaren in netta ascesa e l’inglese sempre più competitivo, capace di ottenere due vittorie nelle ultime quattro gare.

Marko senza giri di parole su Norris

Tuttavia, queste dichiarazioni puntano a mettere in dubbio la capacità del giovane pilota di gestire la tensione di una sfida per il titolo mondiale, soprattutto di fronte a un rivale esperto come Verstappen. “Le debolezze mentali di Lando potrebbero permettere a Max di assicurarsi il quarto titolo consecutivo,” ha affermato Marko, insinuando che Norris potrebbe vacillare sotto la pressione, regalando un vantaggio decisivo alla Red Bull.

Se da un lato Norris ha mostrato di essere un serio contendente, la provocazione di Marko mira a spostare l’attenzione sugli aspetti psicologici della competizione, affermando di fatto che sarà la solidità mentale dei due contendenti a fare la differenza nelle fasi finali del campionato.