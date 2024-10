F1 | McLaren, le tre vittorie nelle ultime quattro gare confermano lo step di maturità

F1 McLaren – Se durante la pausa estiva si parlava di una McLaren che aveva dimostrato di essere una delle migliori forze in campo senza riuscire a sfruttare appieno il proprio potenziale, le ultime quattro gare hanno cambiato questo trend. Nelle tappe disputate tra Zandvoort e Singapore, il team di Woking ha massimizzato i risultati in pista, assicurandosi la leadership nel campionato costruttori, con Lando Norris che si è imposto come serio candidato al titolo mondiale.

Il primo segnale di forza è arrivato a Zandvoort, dove Norris ha trionfato davanti a Verstappen, dimostrando il ritmo superiore della MCL38 britannica. Nonostante Oscar Piastri abbia incontrato difficoltà a causa dell’aria sporca, il giovane pilota ha successivamente mostrato il suo talento vincendo a Baku, grazie a una prestazione impressionante.

McLaren, tre vittorie nelle ultime quattro gare

Monza, invece, ha rappresentato un momento difficile per McLaren. Dopo aver monopolizzato la prima fila in qualifica, la Ferrari ha prevalso in gara. La strategia di una sola sosta e la gestione ottimale delle gomme da parte di Leclerc hanno portato al successo del Cavallino, sollevando dubbi sulla strategia di gara adottata dal team di Woking.

Tuttavia, McLaren ha risposto con forza a Singapore, dove Norris ha concluso la gara con un vantaggio di quasi 23 secondi, consolidando ulteriormente il dominio della squadra. I progressi nella gestione delle gare sono stati notevoli, consentendo alla McLaren di mantenere costantemente prestazioni elevate rispetto ai concorrenti.

Il passo della MCL38 superiore a quello della RB20

In termini di passo gara, il vantaggio della McLaren in qualifica è cresciuto, superando la Red Bull di oltre due decimi nelle gare recenti. Con gli ultimi aggiornamenti della stagione all’orizzonte, la McLaren si presenta alla pausa autunnale con grande fiducia nelle proprie performance e con la possibilità concreta di lottare fino alla fine per il titolo mondiale.