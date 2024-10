F1 | Pirelli, test con DRS permanente per simulare l’aerodinamica del 2026

F1 Pirelli DRS – Pirelli sta lavorando su due fronti cruciali per il futuro della Formula 1: mentre sta finalizzando gli pneumatici per la stagione 2025, sono già iniziati i test per lo sviluppo delle gomme che verranno utilizzate nel 2026. Gli ingegneri di Milano sono concentrati sull’adattamento delle vetture di Formula 1 alle nuove normative, sebbene i parametri di prestazione esatti rimangano ancora incerti.

Le simulazioni iniziali indicano che le vetture di nuova generazione saranno più lente a causa dell’aumento della proporzione elettrica, richiedendo progetti più efficienti dal punto di vista aerodinamico, con una riduzione della resistenza dell’aria e della deportanza. Questo cambiamento comporterà anche una minore sollecitazione sugli pneumatici, rendendo necessario un design specifico per le nuove esigenze.

Drugovich e Norris i primi a lavorare sul 2026

Un’importante decisione è stata quella di abbandonare i piani per ridurre il diametro dei cerchioni da 18 a 16 pollici, dopo il parere di Pirelli. Tuttavia, il diametro degli pneumatici slick sarà leggermente ridotto: 705 millimetri all’anteriore e 710 millimetri al posteriore, contro i 720 millimetri attuali. Inoltre, le gomme saranno più strette: quelle anteriori passeranno da 305 a 275 millimetri, mentre quelle posteriori da 405 a 375 millimetri. Questo, unito al fatto che le nuove vetture saranno più strette di dieci centimetri e avranno un passo ridotto di venti centimetri, si tradurrà in una riduzione di peso di circa quattro o cinque chilogrammi per set di gomme.

I test pratici sono già iniziati, con il giovane pilota dell’Aston Martin, Felipe Drugovich, che ha completato i primi giri a Barcellona, raccogliendo dati di base con modifiche limitate alla vettura. Anche Lando Norris ha partecipato ai test sugli pneumatici del 2026 al Mugello, dove ha guidato con il DRS aperto permanentemente, una scelta di Pirelli per ridurre la resistenza dell’aria e valutare l’efficacia delle nuove gomme in queste condizioni. Drugovich ha coperto 1.392 chilometri, mentre Norris ha affrontato condizioni meteorologiche avverse che gli hanno permesso di completare solo una giornata utile di test, con 118 giri.

I prossimi testi di Pirelli in programma

A metà novembre, lo sviluppo proseguirà con Alpine sul circuito di Magny-Cours. Inoltre, tutti e dieci i team hanno concordato di adattare le loro vetture alle nuove dimensioni degli pneumatici per le prime prove, segnando un passo decisivo verso l’introduzione delle specifiche per il 2026.