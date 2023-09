Formula 1 | Leclerc felice della collaborazione con Vasseur in Ferrari

Formula 1 Ferrari Leclerc Vasseur – In attesta di avere tra le mani una monoposto in grado di battagliare stabilmente per le posizioni di vertice della classifica, Charles Leclerc ha promosso a pieni voti il “modus operandi” di Frederic Vasseur, team principal della Ferrari dallo scorso gennaio, precisando come il Manager francese abbia portato un metodo di lavoro differente rispetto a quello di Mattia Binotto, ovvero il TP dimissionario.

Secondo il monegasco, Vasseur è molto schietto nelle discussioni e parla apertamente di tutto, senza tragiversare. Un approccio senza peli sulla lingua – varato fin dalla prima riunione a Maranello – che è piaciuto al portacolori della Ferrari e che lo sta aiutando a crescere non solo sul piano umano, ma anche sotto quello professionale e sportivo.

“Con Fred condivido tutti i suoi piani”, ha affermato il monegasco della Ferrari. “Ha portato un metodo di lavoro differente rispetto a Mattia Binotto ed è interessante apprezzare il punto di vista di chi da fuori ti fa vedere cose che non avevi notato prima in tanti anni. Abbiamo un rapporto diretto, molto schietto, e mi parla apertamente senza tragiversare. Non che prima mi mancasse, ma è qualcosa che mi aiuta parecchio come pilota”.