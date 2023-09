Formula 1 | Red Bull, Newey coccola Verstappen

Formula 1 Red Bull Newey Verstappen – Parole al miele di Adrian Newey nei confronti di Max Verstappen. Intervistato dai media inglese, l’attuale tecnico della Red Bull non ha usato mezzi termini per definire il percorso di crescita dell’olandese, precisando come quest’ultimo – dal 2021 ad oggi – sia diventato un pilota completo a 360°. Un vero e proprio asso della Formula 1, paragonabile ad altri grandi talenti che hanno corso in questo sport, che vuole continuare a bruciare record su record insieme alla propria squadra.

Verstappen, ricordiamo, nell’ultimo Gran Premio d’Italia a Monza si è garantito il 10° primato di fila e viaggia spedito verso il terzo titolo mondiale della carriera dopo quelli ottenuti nel 2021 e nel 2022. Uno score che di fatto ha aperto una nuova era di dominio della scuderia anglo-austriaca all’interno del Circus della F1 (L’ultimo risaliva al periodo 2010-2013 con Sebastian Vettel).

“Max è chiaramente uno dei piloti più grandi di tutti i tempi”, ha affermato l’Ingegnere britannico. “La crescita dal 2021 ad oggi è stata spaventosa e ritengo che quel titolo mondiale, arrivato in un modo così sfidante, gli abbia tolto parecchia pressione dalle spalle. La sua guida è migliorata e adesso è il pilota completo che tutti quanti conosciamo”.