Formula 1 | Audi-Sainz, Carlos Sr conferma dei colloqui

Formula 1 Sainz Audi – In un’intervistata riportata da PlanetF1, Carlos Sainz Sr ha parlato del futuro del figlio in Formula 1, precisando come Audi abbia già avanzato un timido interesse per quello che riguarda un possibile approdo a Ingolstadt a partire dalla stagione 2026.

Secondo quanto dichiarato dal pilota spagnolo, molto vicino alle dinamiche dell’attuale portacolori della Ferrari, il marchio tedesco – in collabarazione con Sauber – sta lavorando duramente per arrivare pronto e preparato al debutto, aspetto che sta portando il management a fare delle scelte molto decise per quello che riguarda la composizione della struttura tecnica e sportiva.

“Naturalmente ci sono stati dei contatti, ma al momento nulla di serio”, ha affermato il papà dell’attuale pilota della Ferrari. “Viviamo un momento in cui bisogna solo aspettare e vedere. In Audi si stanno muovendo e stanno lavorando duramente per arrivare pronti all’appuntamento del 2026. Hanno l’ambizione e vogliono diventare forti nel più breve tempo possibile. Una situazione che li sta portando ad essere molto decisi nelle scelte”.