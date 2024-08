Formula 1 | Leclerc chiede una vettura vincente alla Ferrari

F1 Ferrari Leclerc – In una lunga chiacchierata concessa al Gentleman’s Journal, Charles Leclerc ha parlato degli obiettivi che la Ferrari si sta ponendo per il medio e lungo termine, sottolineando come la sua speranza personale sia quella di poter contare su una monoposto vincente già a partire dal mondiale 2025 di Formula 1.

Il monegasco, vincitore del Gran Premio di Monaco quest’anno, vuole conquistare il titolo con la Rossa e intende fare il massimo per coronare il sogno di tutta una carriera. Un obiettivo che spesso lo porta a “strafare”, ma in cui ripone la massima fiducia.

Leclerc, attualmente compagno di squadra di Carlos Sainz, sarà affiancato in garage da Lewis Hamilton a partire dall’anno prossimo. Una figura di grande rilievo, considerando i sette titoli mondiali nel palmarès del pilota inglese, che lo aiuterà a spingere ancora più in alto l’asticella delle sue prestazioni.

Leclerc chiude una vettura vincente alla Ferrari

“Ci sono ancora momenti in cui mi sento in colpa. Quando due o tre gare di fila vanno male, puoi arrivare a odiare tutto. In quei momenti cerco sempre di ricordarmi quanto sono fortunato a fare quello che faccio. Il mio obiettivo è diventare campione del mondo con la Ferrari. Voglio raggiungere questo traguardo solo con la Ferrari, ed è su questo che sono concentrato. Al momento, non siamo ancora dove vorremmo essere in termini di prestazioni, ma stiamo lavorando duramente. Sono fiducioso che il futuro sarà promettente. Certo, vorrei davvero che avessimo una macchina vincente.”