F1 | Szafnauer e l’importanza di Marshall nello staff tecnico della McLaren

F1 Szafnauer McLaren – L’arrivo di Rob Marshall ha aiutato la McLaren a compiere un importante passo avanti tecnico rispetto ai rivali, secondo Otmar Szafnauer.

L’ex Team Principal della Alpine ha sottolineato come la conoscenza e l’esperienza dell’ex ingegnere della Red Bull abbiano supportato la scuderia guidata da Andrea Stella nel risolvere le problematiche che fino al 2022 impedivano di presentare in pista una vettura veloce e competitiva, capace di lottare stabilmente per le posizioni di vertice della classifica. Un innesto di grande valore, che oggi sta garantendo un pacchetto di primissimo livello a Oscar Piastri e Lando Norris.

Va ricordato che, fino alla metà del 2023, la McLaren non era riuscita a mantenere lo stesso livello degli avversari, una situazione che spesso ha impedito ai piloti di ottenere i risultati sperati. Successivamente, un significativo intervento tecnico sulla vettura ha corretto gli errori di gioventù del progetto, avviando un processo di crescita che ha trasformato la scuderia di Woking in un punto di riferimento prestazionale all’interno dello schieramento.

Szafnauer e l’importanza di Marshall in Red Bull

“È certamente possibile che qualcuno arrivi e dica: ‘Il segreto del successo della Red Bull è questo, dovreste seguire questa direzione’. Quando si scopre che determinati elementi meccanici possono migliorare le prestazioni aerodinamiche, e si conoscono questi elementi e il loro impatto sulle performance, lo sviluppo può essere orientato di conseguenza. Sono convinto che una singola persona possa fare la differenza, soprattutto in occasione di un significativo cambio di regole. Non sto dicendo che sia accaduto esattamente questo, ma credo che in quell’area si possano ottenere miglioramenti non solo in termini di aerodinamica pura, ma anche nel supporto a quest’ultima.”