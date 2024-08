Formula 1 | Brown, nuova bordata ad Horner: “Non si è mai scusato per il caso budget cap”

Formula 1 McLaren Brown – Nuova bordata di Zak Brown nei confronti di Christian Horner riguardo al caso del budget cap che ha coinvolto la Red Bull nel 2022. In una lunga intervista rilasciata alla BBC, il manager statunitense ha nuovamente attaccato il Team Principal della Red Bull, sottolineando come quest’ultimo non si sia mai scusato con i colleghi per quanto accaduto due stagioni fa. Un nuovo attacco, simile a quello frontale portato avanti appena un mese e mezzo fa, che conferma il momento di grande tensione al vertice tra la Red Bull e la McLaren. Le due squadre, ricordiamo, sono in piena lotta per il mondiale Costruttori e il rush finale di quest’annata, che inizierà a fine agosto a Zandvoort, potrebbe offrire ai tifosi e agli appassionati una sfida appassionante e incerta, soprattutto se la McLaren dovesse confermarsi il riferimento in termini di performance.

Brown e una ferita budget cap ancora aperta

“Conosco Christian da circa 25, 30 anni. Abbiamo gareggiato l’uno contro l’altro e ci siamo sempre trovati bene. Credo nella trasparenza e penso che sia fondamentale ammettere gli errori quando si commettono. Per quanto riguarda il budget cap, non ho mai sentito un ‘Abbiamo sbagliato’. Quello che ho percepito sono state giustificazioni senza assumersi la responsabilità. Quando qualcuno viola il tetto dei costi senza prenderlo seriamente, questo danneggia l’integrità e il cuore di questo sport. Per me non è una questione personale, ma si tratta di proteggere il nostro sport. So che questo potrebbe non essere popolare, o non far guadagnare amici nel paddock, ma per me è importante essere fedele alla McLaren, ai nostri tifosi e ai nostri partner.”