Formula 1 | Leclerc a muro nel giro di formazione ad Interlagos, l’analisi allo Sky Tech [VIDEO]

Formula 1 GP Brasile Leclerc – Durante la diretta dell’ultimo Gran Premio del Brasile, terzultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Matteo Bobbi – tramite l’ausilio dello Sky Tech – ha analizzato l’incidente di Charles Leclerc durante il giro di formazione della corsa brasiliana, evidenziando come il monegasco abbia perso improvvisamente la monoposto a causa del bloccaggio dell’assale posteriore, probabilmente provocato dal problema all’idraulica lamentato subito via radio. Un episodio sicuramente non felice che non ha permesso al portacolori della Ferrari di posizionarsi al via della gara e quindi di sfruttare al meglio la gomma soft nuova risparmiata tra venerdì e sabato. Appuntamento tra due settimane per il gran ritorno del Circus a Las Vegas.