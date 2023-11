F1 | GP Brasile, il retropodio ad Interlagos con Verstappen, Alonso e Norris [VIDEO]

F1 GP Brasile – Vi riportiamo il retropodio dell’ultimo Gran Premio del Brasile con Max Verstappen, Lando Norris e Fernando Alonso. Al termine di una gara dove ha gestito stabilmente la vetta della graduatoria, l’olandese è riuscito ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio ad Interlagos, lasciandosi alle spalle l’ottima McLaren dell’inglese e l’Aston Martin dell’iberico, finalmente sul podio dopo un digiuno che perdurava dalla corsa di Zandvoort andata in scena a fine agosto.

Quinta posizione per un superbo Lance Stroll, seguito da Carlos Sainz, Pierre Gasly e Lewis Hamilton. Completano la graduatoria della top dieci Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon. Costretto al ritiro Charles Leclerc per un problema all’idraulica della sua SF-23 verificatosi durante il giro di ricognizione pre-GP. Appuntamento tra due settimane per il gran ritorno del Circus a Las Vegas.